Число внутренних перелетов в России превысило допандемийный уровень Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснили, что в 2021 году число внутренних перелетов в России превысило допандемийный уровень.

"Внутренние перевозки выросли по сравнению с 2019 годом, а вот международные перевозки еще не восстановились", - заявила руководитель направления "Авиабилеты" сервиса Ольга Епихина изданию "Газета.ru".

Отмечается, что россияне стали чаще ездить поработать куда-то на "удаленке", сменить обстановку и навестить родственников. Больше всего перелетов было совершено с июня по сентябрь 2021 года.

Ранее россиянам объяснили, почему цены на авиабилеты снизились на 30%.

"Это следствие процессов, которые длятся достаточно давно. В первую очередь это слабое восстановление международного рынка. Те борта, которые использовались для международного направления, сейчас на внутренних", - рассказал телеканалу "360" основатель TravelTech компании "Купибилет" Сергей Пирожников.

Накануне стало известно, что Более 90% россиян собираются провести новогодние праздники внутри страны. Среди наиболее популярных направлений у граждан - Москва, Санкт-Петербург и Сочи, передает RT.