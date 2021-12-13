Путин и Лукашенко договорились о новой встрече до конца 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о проведении новой встречи до конца текущего года. Такое заявление в понедельник, 13 декабря, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Договорились (о новой дате встречи), да. Мы своевременно анонсируем», - заявил представитель Кремля отвечая на уточняющий вопрос.

Напомним, по результатам встречи в начале ноября текущего года российский и белорусский лидеры подписали интеграционный декрет Союзного государства. Таким образом, главы государства утвердили 28 интеграционных программ. Кроме того, Путин и Лукашенко утвердили решения Высшего госсовета России и Белоруссии, среди которых принятие обновленной военной доктрины и миграционной концепции.

Как писал сайт kp.ru, Путин указал на эффективность работы над интеграционными процессами в рамках Союзного государства по различным направлениям, среди которых линии спецслужб.