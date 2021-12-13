Песков назвал очередными угрозами заявление G7 о новых санкциях против России

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очередными угрозами заявление «Большой семерки» о новых санкциях против России.

- Что касается очередных угроз в адрес России, предупреждения или угрозы, нам абсолютно понятна позиция, и не нужно повторять ее десять раз, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Москва хотела бы, чтобы данная позиция была более сбалансированной, добавил Песков.

Ранее «Большая семерка» (G7) предупредила Россию о серьезных последствиях в случае «агрессии» против Украины. Об этом говорится в коммюнике глав министерств иностранных дел Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Также министры призвали Москву снизить напряжение на российско-украинской границе и соблюдать международные обязательства. Кроме того, организация поприветствовала усилия Германии и Франции по реализации Минских соглашений.