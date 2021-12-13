Специалисты ESET предупредили россиян о новогодних схемах мошенничества Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Специалисты компании ESET сообщили, что в канун Нового года россияне столкнулись с увеличением активности мошенников и новыми схемами киберпреступлений.

«"Поздравляем вас с Новым годом и дарим 5000 бонусов. Перейдите по ссылке, чтобы их получить", - такие сообщения должны вызывать не радость, а подозрения. Мошенники знают, что в канун праздников компании щедро раздают бонусы и подарки своим клиентам, и пользуются этим», - рассказали эксперты изданию Lenta.ru.

Среди самых популярных афер специалисты выделили мошенничество связанное с туристическими услугами, поддельные сайты, на которых якобы можно получить "новогодние выплаты от государства" и рост числа поддельных сайтов доставки еды.

Кроме того, злоумышленники начали использовать видеосообщения для обмана россиян. По мнению экспертов, с помощью технологии Deepfake мошенники могут начать использовать провокационный ролик, созданный с участием двойника, чтобы шантажировать реального человека, передает телеканал"360".

Сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов рассказывал, какие правила стоит соблюдать в период проведения новогодних онлайн-распродаж.

"Часто интерфейс и дизайн поддельных сайтов идентичны оригинальным, поэтому необходимо проверить домен: обычно он отличается на одну букву или знак", - поделился Спиридонов в беседе с RT.