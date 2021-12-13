Силуанов объяснил всплеск инфляции в России глобальными трендами

Глава Минфина РФ Антон Силуанов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Минфина РФ Антона Силуанов заявил, что инфляция в стране по итогам 2021 года составит около 8%. По словам министра, ее всплеск вызван преимущественно глобальными трендами и в ближайшее время инфляция вернется к рамки таргета.

Как отметил Силуанов, ситуация с растущей инфляцией в России является по большей части следствием того, что страны с резервными валютами напечатали много денег, а цены на сырьевые товары и товары переработки возросли.

"Соответственно, мы находимся в глобальной экономике, цены в Российской Федерации также тенденцию имеют к росту", - сказал глава Минфина в интервью ТАСС.

Силуанов добавил, что к концу 2022 года инфляция в России вернется в рамки таргета и составит 4%.

Как ранее писал сайт kp.ru, инфляция в России в годовом выражении достигла 8,4%, сообщает Министерство экономического развития РФ. За прошедшую неделю она замедлилась до 8,28%.