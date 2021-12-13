Самой популярной тематикой новогодних корпоративов 2021 года в России стал "Великий Гэтсби"

Самой популярной тематикой новогодних корпоративов 2021 года стал "Великий Гэтсби" Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В компании по организации мероприятий "PRO-Интерактив" рассказали, что самое популярной тематикой новогодних корпоративов 2021 года стал "Великий Гэтсби" и отметили падающий спрос на советскую тематику и эстетику 90-х годов.

"Помимо стилизованной одежды, на таких праздниках обычно ставят специальные кулинарные казино, например: винное, сырное, мясное, шоколадное и даже молекулярное", - отметили в компании в беседе с изданием "Газета.ru".

Также отмечается популярность темы будущего, которая обеспечивается за счет различных симуляторов, VR-аттракционов и диджитал фотозон.

При этом аналитики отметили резкое снижение интереса к вечеринкам в формате онлайн. В прошлом году его выбирали 29,5% клиентов, а в 2021 году - всего 5%, передает Life.ru

Ранее концертный директор Станислав Пшеницын в беседе с "Пятым каналом" раскрыл всю правду о том, как селебрити переживают кризис и кто из звезд может остаться без денег в Новый год. По мнению эксперта, из-за "ковидного" кризиса россияне боятся тратить лишние деньги на роскошь.