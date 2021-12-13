Голикова объяснила, почему Россия не сможет полностью закрыть границы из-за коронавируса

Голикова заявила, что полное закрытие границ России исключено в связи с поездками на новогодние праздники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия не сможет полностью закрыть границы из-за распространения коронавируса, поскольку в период новогодних праздников поездки за рубеж среди россиян традиционно возрастают, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Не сможем полностью закрыться, с учетом большим трансграничных перетоков, с учетом того, что новогодние праздники, и граждане поедут отдыхать за рубеж», – сказала она в ходе заседания в Государственной думе.

По мнению Голиковой, заболеваемость коронавирусом в России после новогодних праздников и нерабочих дней может увеличиться. В этой связи вице-премьер призвала региональные власти продолжать соблюдать ограничения.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе Россия полностью закрыла въезд из девяти стран Африки и Гонконга в связи с распространением коронавирусной инфекции. Теперь въезд в РФ запрещен из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибию, Танзанию, Эсватини, ЮАР и Специального административного района КНР Гонконг. Запрет коснется и владельцев дипломатических паспортов и служебных виз, для которых ранее действовали ограничения.