Стали известны результаты повторной жеребьевки Лиги Чемпионов, которую "испортил" Аршавин

Андрей Аршавин на жеребьевке Лиги Чемпионов. Фото: REUTERS

В понедельник, 13 декабря, в швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА прошла вторая за день жеребьевка плей-офф Лиги Чемпионов. Дело в том, что результаты первой, прошедшей ранее, пришлось отменить из-за ошибки, сообщает "КП-Спорт". Были допущены ошибки, и невольно причастен к ним оказался проводивший церемонию в качестве почетного гостя Андрей Аршавин. Из-за сбоев программного обеспечения вторую церемонию назначили на 17:00 по московскому времени, сообщает "КП-Спорт".

Результаты второй жеребьевки плей-офф Лиги Чемпионов

Зальцбург (Австрия) - Бавария (Германия)

Спортинг (Португалия) - Манчестер Сити (Англия)

Бенфика (Португалия) - Аякс (Нидерланды)

Челси (Англия) - Лилль (Франция)

Атлетико (Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия)

Вильярреал (Испания) - Ювентус (Италия)

Интер (Италия) - Ливерпуль (Англия)

ПСЖ (Франция) - Реал Мадрид (Испания)

Первые игры состоятся 15-16 и 22-23 февраля, ответные пройдут 8-9 и 15-16 марта. Финал турнира пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая.