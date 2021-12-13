В Госдуме предложили предоставлять соцобслуживание там, где человек фактически живет

Ирина Яровая предложила предоставлять социальное обслуживание по месту фактического пребывания человека. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Россияне, нуждающиеся в социальном обслуживании, должны иметь возможность получать его не только по месту регистрации, но и там, где человек фактически живет. Такое предложение внесла в понедельник 13 декабря вице-спикер российской Госдумы Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей.

Яровая отметила, что если человек оказался в ситуации, в которой ему необходима социальная поддержка, требовать, чтобы он обращался за помощью исключительно по месту регистрации, было бы «глупо», пишет ТАСС.

«Необходимо предусмотреть получение социального обслуживания не только по месту регистрации гражданина, а по месту его пребывания», - предложила Яровая.

Кроме того, Ирина Яровая предложила в случае нарушения законодательства о социальном обслуживании из-за бюрократии и равнодушия не ограничиваться извинениями со стороны допустивших их чиновников, но и привлекать виновных к ответственности.

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