Голикова заявила, что прививки от коронавируса не будут обязательными для детей

Прививки от коронавируса не будут обязательными для детей
Фото: Олег ЗОЛОТО
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что прививки от коронавирусной инфекции не будут обязательными для детей. Об этом она рассказала в понедельник, 13 декабря, в ходе выступления в Госдуме.
Как отметила Голикова, на сегодняшний день прививка от коронавируса для детей является исключительно добровольной. Также несовершеннолетние не обязаны сдавать ПЦР-тесты.
"Мы не требуем от детей исследование на ПЦР. Более того, у нас даже законопроект, который мы сегодня обсуждаем, вообще детей вывел из категории тех, кто регулируется данным законопроектом", - подчеркнула вице-премьер.
Как ранее писал сайт kp.ru, Минздрав РФ одобрил вакцину «Спутник М» для применения при вакцинации подростков от коронавирусной инфекции в возрасте от 12-ти до 17-ти лет включительно. Вакцинация станет доступной уже до конца 2021 года, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.