ЕС ввел санкции против российских компаний за добычу ресурсов в Сирии

Компании попали под санкции за разведку ресурсов в Сирии Фото: Александр КОЦ

В понедельник, 13 декабря, прошло заседание глав министерств внутренних дел Евросоюза в Брюсселе. По его итогам было решено ввести санкции против ряда российских компаний.

Причиной введения ограничительных мер стало то, что российские компании вели разведку и добычу ресурсов в Сирии, говорится в опубликованных в официальном журнале Евросоюза решениях.

Отмечается, что под санкции попали такие российские компании, как "Велада", "Меркурий", "Евро Плюс" . Предполагается, что с этими компаниями теперь запрещено сотрудничать странам-членам ЕС. Кроме того, их активы будут заморожены, а также представителям компаний запрещен въезд в Евросоюз, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия и Сирия договорились активизировать процесс возвращения сирийских беженцев на родину. Этот вопрос остается национальным приоритетом для Сирии, говорится в совместном заявлении начальников межведомственных координационных штабов РФ и Сирийской Арабской Республики Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.