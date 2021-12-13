Патриарх Кирилл призвал помочь пострадавшим при взрыве в серпуховском монастыре

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей на территории женского монастыря в Серпухове. Там в понедельник, 13 декабря, взорвалось взрывное устройство, в результате чего пострадали несколько человек.

Как сообщается на официальном сайте РПЦ, патриарх призвал проявить сочувствие в сложившихся обстоятельствах и оказать поддержку тем, кого коснулась беда.

"В этих нелегких обстоятельствах особенно важно помочь страждущим людям преодолеть последствия совершенного преступления. Надеюсь, что городские власти, силовые ведомства и образовательные учреждения сделают все необходимое, дабы исключить возможность повторения подобных случаев в будущем", - сообщил патриарх Кирилл.

Он также добавил, что молится о выздоровлении пострадавших и надеется, что вера исцелит горе тех, кого коснулась беда.

Как ранее писал сайт kp.ru, на территории женского монастыря в Серпухове было подорвано неизвестное взрывное устройство. Инцидент произошел примерно 08:00 по московскому времени в понедельник, 13 декабря. Изначально сообщалось, что в результате происшествия пострадали два человека, однако позже сообщили о восьми пострадавших, среди которых семь детей.