Голикова сообщила, что сертификаты переболевших COVID-19 в РФ будут выдавать по факту наличия антител

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что сертификаты переболевшего коронавирусной инфекцией будут выдаваться без измерения конкретного количества антител, а лишь по факту их наличия в организме человека.

Процедуру выдачи сертификата Голикова описала в понедельник, 13 декабря, в ходе выступления в Госдуме.

"Мы не будем мерить эти антитела с точки зрения их количества, мы будем получать результат только 'да' или 'нет'", - сообщила вице-премьер РФ.

Отмечается, что при наличии антител в организме также будут проверяться данные, которые находятся в базе положительных ПЦР-тестов.

"При совпадении положительного ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что человек переболел", - пояснила Голикова.

Как писал сайт kp.ru, ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что граждане, получившие медицинский отвод в отношении вакцинации от коронавирусной инфекции будут допускаться в общественные места при наличии отрицательного ПЦР-теста.