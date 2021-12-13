Вице-премьер Борисов заявил, что российские беспилотники превосходят турецкие Bayraktar

Борисов заявил, что беспилотники России превосходят турецкие Bayraktar Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что российские БПЛА по техническим характеристикам превосходят турецкие Bayraktar.

- Российские разработки не только не уступают, но и превосходят по техническим характеристикам обозначенный вами беспилотный комплекс, — сказал политик в интервью телеканалу РБК на вопрос о том, могут ли отечественные разработки конкурировать с Bayraktar.

Борис отметил, что у России есть все шансы закрепиться на мировом рынке беспилотников. При этом он заметил, что лидирующие позиции в этой сфере занимают Соединенные Штаты Америки, Китай и Израиль.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что под Киевом стартовало строительство завода, на котором будут производить турецкие ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Anka. По его словам, планируется, что в производство запустят не только турецкие военные разработки, но и украинские. В частности, рассматривается вариант с реактивными беспилотниками, которые можно будет применять для уничтожения вражеских БПЛА. Ожидается, что первая военная продукция будет выпущена уже к концу 2022 года.