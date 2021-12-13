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Общество13 декабря 2021 15:51

Перед Новым годом мошенники крадут деньги, предлагая купить подарочную карту популярных торговых сетей

Специалисты по информационной безопасности назвали «новогодние» схемы мошенников
Мария ПАВЛОВА
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Накануне Нового года активизировались мошенники, похищающие деньги при помощи фишинговых сайтов.

Накануне Нового года активизировались мошенники, похищающие деньги при помощи фишинговых сайтов.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В сети накануне новогодних праздников появилось множество поддельных сайтов популярных торговых сетей. Схему аферы описывает Известия. Мошенники предлагают купить подарочную карту торговой сети со скидкой в 50 процентов и похищают деньги.

Аферисты копируют сайты «Пятерочки», «Перекрестка», «Ленты» и «Л’Этуаль», сообщает издание со ссылкой на специалистов по инфобезопасности компании Infosecurity.

В конце злоумышленников необычайно выросла. Специалисты обнаружили в начале декабря такое количество фишинговых сайтов, которое обычно появлялось за весь месяц.

Новый тренд мошенников – создание не поддельных веб-сайтов, а Telegram-каналов. Такой проект проще реализовать, к тому же многие компании имеют ботов в Telegram, и это усыпляет бдительность людей.

Как правило, на поддельном сайте сообщается, что торговая сеть проводит акцию, чтобы помочь покупателям в предпраздничный период. Также имеется таймер и шкала, где указано, что предложение ограничено. Мошенники обещают после оплаты перезвонить клиенту и доставить карту курьером. Еще нюанс – если кликнуть на аватар торговой сети, ссылка приведет на настоящую страницу бренда.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в России ожидается всплеск мошенничеств при заказе Деда Мороза и Снегурочки.