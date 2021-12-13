Прокуратура проверит все частные образовательные организации в Подмосковье

Проверка пройдет по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина Фото: Иван МАКЕЕВ

В Московской области пройдет проверка всех негосударственных образовательных учреждений. Инициатором ее проведения стала региональная прокуратура после инцидента в Серпухове, где 18-летний бывший ученик православной гимназии пришел к порогам образовательного учреждения со взрывным устройством.

Как говорится в сообщении прокуратуры Московской области, проверка пройдет по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина.

"Организованы проверочные мероприятия всех негосударственных образовательных организаций Подмосковья. Надзорное ведомство проверит вопросы обеспечения безопасности учеников и персонала негосударственных образовательных организаций, в том числе организацию охраны и соблюдение пропускного режима", - сообщают в ведомстве.

Отмечается, что прокуратура также оценит действия администрации учреждений в условиях ЧП и проверит их по другим вопросам исполнения федерального законодательства.

Как ранее писал сайт kp.ru, Количество пострадавших в результате взрыва бомбы в Серпуховском женском монастыре, устроенного подростком, достигло 12. Все пострадавшие – подростки. Один из них был госпитализирован, он находится в тяжелом состоянии.