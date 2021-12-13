Фигуранты дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию признаны виновными

Присяжные признали виновными фигурантов дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию Фото: Сергей САВОСТЬЯНОВ/ТАСС

Коллегия присяжных признала виновными, но заслуживающими снисхождения, фигурантов дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и ряд других стран мира. Об этом рассказали в пресс-службе Дорогомиловского суда Москвы.

- Присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении подсудимых, заслуживающих снисхождения. Судебное заседание отложено на 16 декабря для обсуждения последствий вердикта, — приводит текст сообщения ТАСС.

Рассмотрение дела началось в ноябре 2020 года. При этом все фигуранты отвергают свою причастность к преступлению.

Напомним, в декабре 2016 года российский посол в Аргентине Виктор Коронелли обнаружил в подсобке школы при посольстве 389 килограммов кокаина, расфасованного в 12 сумок. Об опасной находке дали знать спецслужбам Москвы и Буэнос-Айреса, которые начали спецоперацию по выявлению организаторов наркотрафика. В 2017 году следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело. В ходе следствия в России задержали трех фигурантов дела, двух — в Аргентине.