Владимир Путин возглавил рейтинг упоминаемости в российских СМИ в 2021 году

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин стал самой упоминаемой в российских СМИ персоной в 2021 году. Такие данные представила компания "Медиалогия", которая построила рейтинг на основе базы, включающей более 70 тысяч источников.

Отмечается, что Владимир Путин занял в рейтинге первое место. На втором месте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на третьем - премьер-министр РФ Михаил Мишустин. При этом медиаиндекс Путина составил 32,7 млн, Пескова - 7,3 млн, Мишустина - 5,5 млн, пишет ТАСС.

Также в первую десятку попали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и другие.

Как ранее писал сайт kp.ru, американский еженедельный журнал Time выбрал «Человеком года»-2021 предпринимателя, инженера, сооснователя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска.