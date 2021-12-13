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Спорт13 декабря 2021 17:59

"Сочи" разгромил "Спартак" 3:0 в матче 18 тура чемпионата России по футболу

Голы забили Нобоа, Попов и Юсупов
Евгений НЕСЫН
Евгений НЕСЫН
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"Спартак" закрыл 2021 год матчем в Сочи.

"Спартак" закрыл 2021 год матчем в Сочи.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Спартак" сыграл в понедельник, 13 декабря, последний матч 2021 года. В Сочи "красно-белые" играли с местным клубом, который идет в лидерах Премьер-Лиги, сообщает "КП-Спорт".

На 27-й минуте поединка был забит первый гол во встрече. После того как "Сочи" пробил штрафной, судья после просмотра видеоповтора узнал об игре рукой форварда "Спартака" Игнатова. Мяч поставили "на точку", и Кристиан Нобоа открыл счет в поединке. На 65-й минуте матча у "Сочи" был удален Нобоа за фол против Промеса.

Точку в поединке поставил в конце матча бывший игрок "Спартака" Ивелин Попов, ныне играющий за "Сочи". Он забил второй мяч. А точку в поединке поставил Юсупов с пенальти - 3:0

Свои следующие матчи "Сочи" и "Спартак" сыграют в 2022 году. Москвичи дома примут ЦСКА в рамках 19-го тура, а "Сочи" дома сыграет против тульского "Арсенала".