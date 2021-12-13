РЕН ТВ изменит сетку вещания 13 декабря в связи со смертью режиссера Сергея Соловьева

Режиссер фильма "Асса", народный артист России Сергей Соловьев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеканал РЕН ТВ изменит сетку вещания в понедельник, 13 декабря. Такое решение было принято в связи со смертью советского кинорежиссера, сценариста и кинопродюсера Сергея Соловьева.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, 13 декабря в 23:30 по московскому времени будет показан фильм "Асса". Он был снят Сергеем Соловьевым в 1987 году и рассказывает историю юной девушки, которая связывает свою судьбу с крупным бандитским "авторитетом", но также влюбляется в другого молодого человека по прозвищу Бананан.

Как ранее писал сайт kp.ru, режиссер Сергей Соловьев умер в понедельник, 13 декабря. Тело народного артиста было найдено в его квартире. Предполагается, что причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. Однако официальных данных пока не приводится. Также на данный момент неизвестно, когда и где пройдет прощание с Сергеем Соловьевым.