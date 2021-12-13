Умер Николай Селиванов, скульптор и народный художник России

Скульптор и народный художник Николай Селиванов. Фото: Инстаграм selivanovstudio

Скульптор и народный художник России Николай Селиванов умер в возрасте 92 лет. Печальную новость сообщил его сын Василий Селиванов.

О смерти лауреата Международной премии им. М. А. Шолохова Николая Селиванова стало известно в понедельник, 13 декабря. Как пишет сын скульптора, прощание состоится 16 декабря в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старо-Симоновым селе в 11:00.

"Папа ушёл. Н.А.Селиванов. 08.09.1929-13.12.2021 Народный художник России. Добрый, весёлый, настоящий скульптор, мастерюга. Деревенский аристократ", - написал Василий Селиванов в своем Инстаграм.

Отметим, что Николай Селиванов известен серией из 16 портретов создателей первого в стране атомного ледокола "Ленин", а также портретами поэта Сергея Есенина и его окружения.

Как ранее писал сайт kp.ru, режиссер Сергей Соловьев умер в понедельник, 13 декабря, на 77 году жизни. Тело культурного деятеля было найдено в его квартире в центре Москвы. Официальная причина смерти пока не раскрывалась. Также на данный момент неизвестно, когда и где можно будет проводить в последний путь легендарного режиссера.