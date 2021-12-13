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Общество13 декабря 2021 20:20

Минтруд подготовил предложения по регулированию зарплат шахтеров после поручения Путина

Новака напомнил, что ряд ранее данных поручений пока не исполнены
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Минтруд подготовил предложения по регулированию зарплат шахтеров после поручения Путина

Минтруд подготовил предложения по регулированию зарплат шахтеров после поручения Путина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минтруд РФ подготовил ряд предложений, необходимых для регулированию зарплат шахтеров. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак во время выступления на заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Энергетика".

по его словам, ведомство готово представить предложения по изменению отраслевого тарифного соглашения.

- Ряд поручений, данных ранее, пока не исполнены. Это вопросы по совершенствованию системы оплаты труда, строгому соблюдению обеспечения норматива "70 на 30" в фонде оплаты труда, чтобы не создавать стимулов для пренебрежения вопросами безопасности, - приводит слова пресс-служба правительства.

Он также напомнил, что до этого российский лидер Владимир Путин давал такое поручение.

Ранее сайт kp.ru писал, что президент провел совещание по ситуации в угольной отрасли Кузбасса. После того, как президент всех выслушал, он дал конкретные указания по улучшению безопасности шахт.