Захарова назвала "плачевными" дела Брюсселя и принесла свои "соболезнования" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля о главном успехе европейской дипломатии. Тогда он назвал главным успехом дипломатии остановку потока мигрантов из Белоруссии в страны ЕС.

По ее словам, в данной ситуации она может только выразить "соболезнования".

- Как же плачевны тогда дела европейской дипломатии. Мои соболезнования, - написала Захарова в в посте в своем Telegram-канале.

Ранее Борель заявлял, что Евросоюз не пустит на свою территорию ни одного мигранта из Белоруссии, но "они не должны умирать в лесу" на польско-белорусской границе, поэтому Минск должен разрешить доступ гуманитарной помощи беженцам из стран Азии и Африки, а также вернуть их домой. Тогда е он отмечал, что въезд в ЕС "не является свободным, для этого необходимо выполнять все юридические критерии, в том числе иметь визу".