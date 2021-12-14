Вильфанд: Высота снега в Москве вырастет еще на 4-6 сантиметров за сутки

Снег будет идти до утра вторника, 14 декабря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москву накрыл снегопад. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился, что за 13 декабря высота сугробов должна увеличиться минимум на 4 сантиметра, а максимальный показатель составит 6 см.

- Сейчас высота снега от 13 до 25 см в Москве и Московской области. Трудно мне представить, что она увеличится в два раза, но на 4-6 сантиметров вырастет, - комментирует Роман Вильфанд NEWS.ru.

К середине недели в столице потеплеет. Температура воздуха поднимется до +2 градусов и снежный покров существенно сократится.

А кт каким будет конец месяца - прогнозировать сложно. По словам метеоролога, в настоящее время предсказуемость температуры воздуха составляет шесть-семь дней. А в умеренных широтах - всего три-четыре дня. Прогнозы на более длительный срок очень неточные.

- Относиться к более долгосрочным прогнозам нужно очень осторожно, - заключил Роман Вильфанд.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 13 декабря до 09:00 14 декабря по городу Москве ожидаются осадки (мокрый снег, снег). В утренние часы – местами туман с видимостью 200–700 метров, гололед. На дорогах гололедица, сообщает "Москва 24".

Жителям столицы следует воздержаться от поездок на личном автотранспорте во вторник, 14 декабря из-за сильного снегопада в Московском регионе и гололеда на дорогах, сообщает телеканал "360".