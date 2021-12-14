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В мире13 декабря 2021 22:07

Число погибших от торнадо штате Кентукки увеличилось до 74

Ранее было известно о 70 жертвах
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Число погибших от торнадо штате Кентукки увеличилось до 74

Число погибших от торнадо штате Кентукки увеличилось до 74

Фото: REUTERS

В США в штате Кентукки общее число погибших в результате мощнейшего торнадо выросло до 74 человек. Такие данные представил губернатор штата Энди Бешир.

Он также рассказал, что еще 109 человек числятся пропавшими без вести. Спасатели ведут их поиски и продолжают разбирать завалы.

Из-за урагана многие города оказались буквально стерты, разрушена инфраструктура, оборваны провода, сорваны крыши. Нанесеный природой ущерб штатам пока так и не подсчитали.

Ранее сайт kp.ru писал, что в США в ночь на 11 декабря пять штатов пострадали из-за мощнейшего торнадо. В результате погибли более 70 человек, десятки числятся пропавшими без вести. Торнадо нанес непоправимый удар жилым домам в штатах Кентукки, Миссури, Иллинойсу, Арканзасу и Теннесси. Очевидцы случившегося записали видео последствий и опубликовали его в сети.