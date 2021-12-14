Специалисты Минздрава РФ прилетели в ЮАР для помощи в борьбе с коронавирусом

Самолет Ил-76 МЧС России приземлился 14 декабря в аэропорту Йоханнесбурга. Воздушное судно доставило в ЮАР мобильную лабораторию и специалистов Роспотребнадзора РФ.

В республику прибыли врачи-вирусологи, эпидемиологи, врачи Роспотребнадзора и Минздрава, также оперативная группа МЧС.

Среди прибывших на помощь в борьбе с вирусом ученые и практики из ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора, а также эксперты от Центра "Вектор", пишет ТАСС.