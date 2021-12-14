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В мире14 декабря 2021 0:30

Немцы высмеяли слова главы МИД Германии, пригрозившей России

Источник:kp.ru
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Немецкое издание Die Welt опубликовало материал, который посвящен высказыванию новой главы МИД Германии Анналены Бербок о последствиях для России в случае "вторжения" на Украину.

в материале отмечается, что на заседании Совета МИД ЕС руководитель дипломатического ведомства "пригрозила" Москве "тяжелыми дипломатическими и экономическими последствиями" в случае "агрессивных" действий.

В комментариях пользователи ресурса начали активно комментировать статью. Там они высмеяли слова Бербок, отмечая, все это смотрится по-детски.