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Политика14 декабря 2021 3:27

Атомную подлодку "Челябинск" переделают в носитель "Цирконов"

Работы на корабле начнутся после завершения модернизации однотипной субмарины "Иркутск"
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Атомную подлодку "Челябинск" переделают в носитель "Цирконов"

Атомную подлодку "Челябинск" переделают в носитель "Цирконов"

Фото: Александр КОЦ

В России атомную подводную лодку проекта 949А (шифр "Антей") под названием "Челябинск" переделают в носитель крылатых ракет "Оникс" и "Циркон" по проекту 949АМ.

Отмечается, что работы на корабле должны начаться сразу после того, как завершится процесс модернизации однотипной субмарины "Иркутск". Об этом РИА Новости источник в судостроительной отрасли.

- Предварительно, срок начала активной фазы по основным этапам ремонта и модернизации на "Челябинске" - 2022 год, - рассказал собеседник агентства.

Ранее сайт kp.ru писал, как военный историк Борис Юлин оценил испытания крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон". Он заявил, что на данный момент трудно сказать, является ли испытание "Циркона" запланированным шагом или ответом на аналогичную демонстрацию США. При этом он отметил, что разработкой ракет такого типа занимаются только четыре страны: США, Россия, Китай и КНДР.