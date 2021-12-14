В России превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ зафиксировали в 64 регионах Фото: Shutterstock

В России эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 64 субъектах страны. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

- На 49-й неделе 2021 года в целом на территории РФ уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями увеличился по сравнению с прошлой неделей, - сообщили в ведомстве.

Там же уточняется, что больше всего заболевших преимущественно среди взрослых людей и подростков.

На 10 декабря в России от гриппа по официальным данным привито более 62,26 миллиона граждан. Это составляет 42,6% от всего населения страны.

Напомним, кроме вакцинации от гриппа в стране продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции. На сегодняшний день это самый действенный способ защитить себя и других от заболевания. Прививочная кампания идет по всей стране, в регионах пункты вакцинации работают не только в медучреждениях, но и в торговых центрах, общественных местах.