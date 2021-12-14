Глава Тувы сообщил, что 25 отравившихся в школе-интернате находятся в состоянии средней тяжести Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В ночь на вторник, 14 декабря, медики госпитализировали 74 ребенка из школы-интерната «Тувинский кадетский корпус» в Кызыле Республики Тыва. По предварительным данным, у них выявлены признаки пищевого отравления. В образовательном учреждении установлен карантин. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Глава республики Владислав Ховалыг сообщил, что воспитанникам «Тувинского кадетского корпуса», оказавшимся в больнице из-за пищевого отравления, необходимо повышенное внимание медиков, а 25 отравившихся находятся в состоянии средней тяжести.

«Несчастное событие произошло с нашими детьми. Теперь уже в республиканской школе-интернате "Тувинский кадетский корпус". 74 ребенка оттуда поступили в больницу с признаками отравления. Сейчас за их состоянием следят врачи, 25 детей требуют повышенного внимания медиков», - написал глава Тувы на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Изначально из «Тувинского кадетского корпуса» в больницу были госпитализированы 33 ребёнка, которым поставили диагноз ОРВИ, однако, на данный момент медработники уточнили причину заболевания. На территории интерната введён карантин.