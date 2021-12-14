Свыше 30 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада

В Москве выпал сильнейший за 32 года снегопад Фото: Иван ВИСЛОВ

Утром во вторник, 14 декабря, на фоне снегопада свыше 30 авиарейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах – «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». Соответствующие данные следуют из сервиса «Яндекс.Расписание».

Согласно представленной информации, по состоянию на 07.45 по московскому времени 14 декабря во «Внуково» задержаны пять рейсов, в «Домодедово» задержали девять рейсов, а в «Шереметьево» пять рейсов задержаны и 16 отменены.

Как писал сайт kp.ru, в Москве за минувшие сутки, 13 декабря, выпала пятая часть месячной нормы осадков, что является рекордным снегопадом для данного дня в столице за последние 32 года. Кроме того, это был самый сильный снегопад в текущем сезоне. За сутки на город выпало 20 процентов от месячной нормы осадков, составляющей 56 миллиметров.

Дептранс предупреждает, что вечером во вторник, 14 декабря, в Москве ожидаются пробки в 8-9 баллов.