Рынок акций России открылся 14 декабря 2021 снижением индекса МосБиржи на 6,4% Фото: Евгения ГУСЕВА

Рынок российских акций открылся во вторник, 14 декабря, что связано как с сохраняющимися геополитическими рисками, так и ухудшением ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках из-за возросших опасений негативного влияния нового штамма коронавируса.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.47 по московскому времени падал на 4,9% - до 3444 пунктов. Несколькими минутами ранее он обновил минимум с марта, провалившись на 6,4%, почти до 3353 пунктов.

Кроме того, значительное подешевели акции нескольких металлургических и инвестиционных компаний России. Так, акции «Русала» потеряли в цене на 9,1%, НЛМК - на 9,2%, «Норникеля» - на 9,5%, компании АФК «Система» - 9,9%.

Нефть марки Brent также подешевела. Черное золото потеряло в цене 0,4%, опустившись до 74,1 доллара за баррель.

По итогам торгов понедельника, 13 декабря, индекс МосБиржи упал до 3618,31 пункта (-3,8%), индекс РТС опустился до 1548,09 пункта (-4%). Акции нескольких металлургических и инвестиционных компаний России также потеряли в цене.