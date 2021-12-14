Meta приобрела товарный знак одноименного банка за 60 млн долларов Фото: REUTERS

Meta Platforms Inc, которая является владельцем соцсети Facebook, купила активы под торговой маркой американского регионального банка Meta Financial Group (CASH.O) за 60 миллионов долларов наличными.

«Beige Key является аффилированным лицом нашей компании, и мы приобрели эти активы под торговой маркой», - приводит агентство Reuters слова представителя Meta Platforms.

Как отмечает агентство, такая сделка подчеркивает, насколько ценным стало имя Meta для IT-компании.

Напомним, 28 октября Марк Цукерберг объявил, что Facebook меняет название на Meta, представив логотип компании в виде синей ленты Мебиуса. По его словам, новый бренд акцентирует внимание компании на метавселенной, где человек будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности и откажется от экранов. Акции компании на фоне объявления о переименовании выросли почти на три процента.