Путин проведет переговоры с президентом Монголии 16 декабря 2021

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 16 декабря, президент России Владимир Путин проведет очные переговоры с главой Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, который прибудет с личным визитом в Москву. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщила пресс-служба Кремля

«Шестнадцатого декабря пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, который будет находиться в России с визитом», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что главы государств планируют обсудить перспективы развития стратегического партнерства России и Монголии, а также обменяться мнениями по вопросам взаимодействия на международной арене.

Напомним, в начале июня глава правящей Монгольской народной партии Ухнаагийн Хурэлсух победил на общенациональных выборах на пост президента Монголии. За его кандидатуру на выборах проголосовали свыше 776 тысяч избирателей (около 70% избирателей). Как писал сайт kp.ru, Путин поздравил Хурэлсуха с избранием на пост главы государства.