Подозреваемая в хищении более 20 млн рублей кассирша из Ачинска сдалась полиции по просьбе матери Фото: Олег ЗОЛОТО

Кассирша одного из банков в Ачинске Красноярского края, подозреваемая в краже более 20 млн рублей, сама сдалась полиции по просьбе матери. Об этом во вторник, 14 ноября, рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

Ранее в правоохранительные органы поступило сообщение от руководителя банка о хищении 15 млн рублей, 49 500 долларов и 49 200 евро, которые принадлежали учреждению. Полиция установила причастность кассира 1991 года рождения. В этот же день от матери работника банка поступило сообщение о пропаже дочери. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»).

Волк сообщила, что в ходе разбирательства один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать подозреваемой на самом деле осведомлена о местонахождении своей дочери. Было принято решение еще раз побеседовать с ней.

«Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию», - рассказала официальный представитель МИД РФ.

На данный момент кассир банка находится в отделе полиции МО МВД России «Ачинский», где выясняются все обстоятельства произошедшего.