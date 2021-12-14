Собянин ответит на вопросы жителей Москвы в прямом эфире 28 декабря 2021

Сергей Собянин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Москвы Сергей Собянин ответит на вопросы жителей столицы в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Прямую трансляцию можно будет увидеть вечером 28 декабря. Об этом сообщили во вторник, 14 декабря, на официальном сайте градоначальника и московского правительства.

«28 декабря Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала "ТВ Центр"… Прямую трансляцию смотрите на этой странице и на телеканале "ТВ Центр" 28 декабря в 20:00", - говорится в публикации на сайте мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, задать вопросы московскому мэру можно будет с помощью формы на сайте mos.ru, где необходимо будет указать свое имя, адрес электронной почты и выбрать тему, которая интересует. Кроме того, Собянину можно будет направить видеовопрос.