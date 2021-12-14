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Общество14 декабря 2021 8:25

The Insider* оштрафовали на миллион рублей за отсутствие маркировки иноагента

Ранее Роскомнадзор поросил суд заблокировать сайт издания
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
The Insider* оштрафовали на миллион рублей за отсутствие маркировки иноагента

The Insider* оштрафовали на миллион рублей за отсутствие маркировки иноагента

Фото: REUTERS

Издание The Insider* оштрафовано Таганским судом Москвы на миллион рублей за отсутствие на сайте маркировки иноагента.

«Издание признано виновным в совершении административных правонарушений. Еему назначены наказания в виде двух административных штрафов по 500 тысяч рублей», – сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Как писал сайт kp.ru, ранее Роскомнадзор попросил суд заблокировать The Insider* из-за отсутствия маркировки статуса иноагента.

Напомним, 23 июля 2021 года.Министерство юстиции России приняло решение о включении издания The Insider* в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

В сентябре этого года главный редактор The Insider* Роман Доброхотов был объявлен в розыск по делу о нелегальном пересечении государственной границы

*Признан в России иностранным агентом