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Звезды14 декабря 2021 8:25

Похороны Сергея Соловьева пройдут на Троекуровском кладбище 16 декабря 2021

Время проведения похорон Сергея Соловьева будет известно позже
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Похороны Сергея Соловьева пройдут на Троекуровском кладбище

Похороны Сергея Соловьева пройдут на Троекуровском кладбище

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Похороны народного артиста РФ, режиссера и сценариста Сергея Соловьева состоятся в четверг, 16 декабря, на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил во вторник, 14 декабря, заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев.

«В четверг на Троекуровском кладбище, время позже», - приводит РИА Новости слова заместителя председателя Союза кинематографистов РФ.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, режиссер Сергей Соловьев умер в минувший понедельник, 13 декабря, на 78-м году жизни. Тело народного артиста было найдено в его квартире. Согласно предварительным данным, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. Однако официальных данных пока не приводится.

Сергея Соловьев снял фильм «Асса», а также такие картины, как «Сто дней после детства», «Наследница по прямой», «Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви» и другие.