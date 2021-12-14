В Индии задержали причастных к подделке ПЦР-теста первого заразившегося штаммом "омикрон" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В индийском городе Бангалора арестовала четыре человека, причастных к подделке ПЦР-теста жителя Южной Африки, у которого первым в Индии обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон».

«Четыре человека арестованы за предоставление ложного отчета ПЦР-теста гражданину Южной Африки, который, как позже было подтверждено, был первым случаем в Индии со штаммом "омикрон"», - говорится в заявлении полиция города.

Положительный результат на коронавирус был у главы фармацевтической компании из Йоханнесбурга, который прибыл в Индию 20 ноября. Его поместили на карантин в частном отеле, и медработники взяли у него образцы для геномного секвенирования. Позже пациент предоставил поддельный отчет из частной лаборатории, который показал, что у него нет коронавируса. Используя его, он 27 ноября вылетел обратно в Южную Африку через Дубай.

Пришедшие 2 декабря данные геномного анализа продемонстрировали, что пациент заражен штаммом «омикрон». В ходе расследования данного дела правоохранители арестовали двух сотрудников лаборатории, предоставивших отрицательный отчет о коронавирусе, и двух человек, связанных с туристической компанией, услугами которой пользовался пациент.

Как сообщают Минздравы индийских штатов, всего в стране выявлено 40 случаев заражения штаммом «омикрон». Состояние здоровья всех заражённых оценивается как легкой степени тяжести.