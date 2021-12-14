Исследование: 52% россиян стали больше зарабатывать в 2021 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики рекрутинговой компании Hays провели опрос среди 4,8 тысячи респондентов и выяснили, что более половины (52%) россиян стали больше зарабатывать в 2021 году.

Так, доля россиян, чьи доходы выросли, стала почти в два раза больше по сравнению с 2020 годом. У трети работников зарплата увеличилась на 5-10 процентов, у 11 процентов - на 11-20 процентов, у 12 процентов - на 21 процент и более, рассказывает Lenta.ru

Эксперты отмечают, главными причинами увеличения доходов стали повышение оклада (44%), переход на новую работу (28%) и увеличение премий (20%).

В начале декабря 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что правительство выделит более 12 млрд рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Речь идет об увеличении зарплат врачей, учителей, преподавателей вузов, представителей науки и культуры, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что ученые из Австралийского национального университета и Университета Сиднея пришли к выводу, что у высоких мужчин и зарплата выше. Согласно выводам исследователей, высокие мужчины могут рассчитывать на прибавку в размере $950 ежегодно, передает "Свободная пресса".