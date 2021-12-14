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В мире14 декабря 2021 9:01

Умер Йоргос Трагас, греческий журналист, выступавший против обязательной вакцинации

Йоргос Трагас умер от коронавируса
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Умер Йоргос Трагас, греческий журналист, выступавший против обязательной вакцинации

Умер Йоргос Трагас, греческий журналист, выступавший против обязательной вакцинации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утром во вторник, 14 декабря, в Греции в возрасте 72 лет умер заболевший коронавирусом известный журналист, лидер движения «Элевтери антропи» (Свободные люди) Йоргос Трагас, выступавший против обязательной вакцинации.

Как сообщает сайт «Нафтемпорики», 4 декабря ярый противник вакцинации был госпитализирован в больницу «Сотирия» с коронавирусной инфекцией с осложнениями. С понедельника, 13 декабря, журналиста подключили к искусственной почке. Трагас ранее страдал от ряда заболеваний, из-за которых, по его словам, не хотел проходить прививаться. О том, что у него диагностировали коронавирус он сообщил 30 ноября.

В заявлении больницы говорится, что журналист не был вакцинирован, и поступил с тяжелой дыхательной недостаточностью из-за коронавируса, а через несколько часов из-за тяжелого состояния был доставлен в реанимацию.

Йоргос Трагас был один из самых известных греческих журналистов, который много лет проработал в газете «Врадини», а также был издателем газеты «Хора» и журнала Crash. Он также выступал на телевидение в качестве политического комментатора и вел шоу на Real FM.