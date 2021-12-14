Россиянам назвали профессии, которые исчезнут через 10 лет

Кадровый специалист заявил, что профессии бухгалтеров и юристов исчезнет через 10 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рекрутер, владелец группы рекрутинговых агентств Ильгиз Валинуров заявил, что 10-20 лет большинство задач бухгалтеров будет решено с помощью электронного документооборота, а программисты станут представителями рабочего класса с обычной зарплатой.

"Я не думаю, что какие-то профессии полностью исчезнут к 2030 году. Все-таки в этом вопросе присутствует некоторая инертность. К примеру, дома становятся все умнее, но консьержки для многих все равно удобнее и привычнее. Или водители различных видов транспорта - сомневаюсь, что все доверят автопилотам. Так что что-то исчезнет, но не все", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru.

Также, по мнению специалиста, неизбежно подойдут к концу годы чрезвычайной востребованности программистов и баснословных зарплат.

При этом самой высокооплачиваемой вакансией в России в декабре стала должность коммерческого директора (Москва). Сотруднику на данной позиции были готовы платить более 500 тыс. рублей в месяц, сообщает RT.

Ранее эксперты выяснили, что более половины россиян хотели бы, чтобы их дети построили карьеру в сфере IT, передает телеканал "360".