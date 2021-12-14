В России 14 декабря 2021 выявлено 28 343 случая заболевания коронавирусом

В России за сутки выявлено 28 343 случая заболевания коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в России выявлено 28 343 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее число заразившихся коронавирусом за все время пандемии в стране выросло до 10 074 797 человек.

Наибольшее число новых заражений зафиксировано в Санкт-Петербурге, где за сутки заболели 1 989 человек. На втором месте количеству новых случаев Москва – там заразились 1 976 жителей, на третьем Московская область – 1 968 новых пациентов.

Кроме того за сутки в России от коронавируса умери 1 145 человек, всего же от инфекции с начала пандемии скончались 291 749 пациентов. Полностью выздоровели от болезни за прошедшие 24 часа 34 084 человек. Общее число выздоровевших возросло до 8 804 000.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее в России было выявлено 29 558 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.