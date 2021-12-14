Звезду фильма «Один дома» Девина Рэтрея обвинили в насилии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американского актера Девина Рэтрея, который известен зрителям своей ролью Базза Маккалистера в комедии «Один дома», обвинили в насилии.

Как передает TMZ со ссылкой на собственные источники, ранее актер поссорился со своей подружкой в отеле. По словам свидетели ссора была настолько громкой, что на место вызвали правоохранительных органов. Прибывшие сотрудники полиции назвали ситуацию исчерпанной, когда выяснили, что возлюбленная артиста получила отдельный номер на ночь. В результате никаких арестов не произошло, но позже пара рассталась.

После инцидента появилось сообщение, что подружка актера решила написать на своего бывшего заявление в полицию, в котором сообщала, что Рэтрей во время ссоры душил ее, а также закрывал ей рот рукой. По словам девушки, она укусила актера за руку, а тот в ответ ударил ее по лицу, после чего она убежала на лестничную клетку. В настоящий момент в деле разбираются полицейские.

Напомним, ранее во Франции сообщили о возможном случае изнасилования военнослужащей в Елисейском дворце.