Песков заявил, что Россия должна надеяться на лучшее и готовиться к худшему в ситуации с «омикроном»

В России надеются на оптимистичный сценарий развития ситуации с омикрон-штаммом коронавируса, но готовятся к худшему. Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о готовности системы здравоохранения РФ в случае пессимистичного сценария распространения «омикрона».

По словам Пескова, в Кремле рассматривают оба сценария развития событий.

«Лучше всего надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. Наверное, это должно быть нашим кредо», - цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь заявил, что система здравоохранения РФ готова к экстремальной нагрузке, если ситуация с «омикроном» будет развиваться по худшему сценарию. Также, по словам Пескова, к увеличению нагрузки на медиков готова и логистическая система.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в России создали тест-систему для обнаружения омикрон-варианта коронавируса.

Из 16 заразившихся штаммом «омикрон» в России вакцинированы от COVID-19 было 11 человек.

Также сообщалось, что в России 14 декабря 2021 выявлено 28 343 случая заболевания коронавирусом, за сутки в стране скончались от ковида 1 145 пациентов.