В Москве выросли цены на элитное жилье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аналитики агентства Barnes International Moscow рассказали, что в 2021 году цены на первичном рынке элитного жилья в Москве в среднем выросли на 50 процентов.

"Сейчас во многих элитных новостройках практически не осталось свободных квартир и апартаментов - это либо самые дорогие лоты в виде пентхаусов, цена "квадрата" в которых перевалила за 100 тысяч долларов, либо менее привлекательные лоты, например, без выдающихся видовых характеристик", - сообщили в компании изданию Lenta.ru.

Специалисты отметили, что на сегодняшний день стоимость "элитки" находится на пике.

В ноябре 2021 года эксперты предупреждали, что цены на этот вид жилья поднимутся примерно на 7%. По их мнению, это связано с восстановлением баланса спроса и предложения, передает телеканал "360".

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