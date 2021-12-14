Суд прекратил 91 производство по штрафам Филиппа Киркорова

Суд прекратил административное производство по 91 протоколу в отношении Филиппа Киркорова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суд Таганского района Москвы прекратил производства по 91 административному материалу в отношении Филиппа Киркорова. Как сообщили в пресс-службе суда, мировой судья принял такое решение в связи с отсутствием событий правонарушений.

«Таганский районный суд г. Москвы сообщает, что постановлениями мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района г. Москвы производства по 91 административному материалу, возбужденных на основании протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в отношении Киркорова Ф.Б., ... прекращены на основании п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием событий административных правонарушений», - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Ранее на kp.ru сообщалось, что правоохранительные органы составили на певца Филиппа Киркорова 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов, что могло закончиться для артиста административным арестом.

Представители Киркорова предоставили суду документы об уплате всех штрафов.

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская объяснила ситуацию возможным сбоем в системе учета штрафов.

- Все давно оплатили. Все квитанции об оплате у нас есть. Видимо, сбой какой-то на сайте, -сказала она kp.ru.