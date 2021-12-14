Препарат для лечения коронавируса "Мир-19" проходит процедуру регистрации Фото: Мария ЛЕНЦ

Препарат для лечения коронавируса «Мир-19» на сегодняшний день проходит процедуру регистрации. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова, отметив, что первая фаза клинических исследований показала хорошую переносимость и безопасность данного препарата.

«В настоящее время завершена вторая фаза, которая продемонстрировала высоко достоверное преимущество этого препарата по сравнению со стандартной терапией. И в настоящее проходит процедура регистрации препарата», - сказала глава ФМБА на общем собрании Российской академии наук (РАН).

Напомним, ранее Скворцова сообщила, что российский препарат от «Мир-19» эффективен против нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». По ее словам, агентство ставило задачу разработать противовирусные этиотропные препараты, которые бы независимо от появления новых мутаций оставались бы универсальными. Как отметила глава ФМБА, «Мир-19» как раз является таким средством.