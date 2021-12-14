Игорь Артамонов исполнит четыре детских новогодних желания

Фото: липецкаяобласть.рф

Недавно в приёмной руководителя Липецкой области установили новогоднюю ёлочку. Уже традиционно она украшена не только игрушками и гирляндами, но и открытками, в которых дети написали свои сокровенные мечты. Игорь Артамонов решил, что ещё до 1 января поможет исполнению четырёх таких желаний. Присоединиться к благотворительной акции губернатор призвал друзей и коллег.

«Есть новогодние традиции, которые продолжаешь с особым чувством. Снова в моей приёмной – ёлка желаний. Вместо шаров на ней открытки с мечтами детей, которым приходится непросто. Всем, с кем встречаюсь в эти дни, предлагаю побыть добрым волшебником, взять открытку и исполнить детское желание. Традиционно поучаствовал сам, и мои заместители присоединились. Новогодние желания собрали благотворители из объединения «Больше, чем добро». Первая партия открыток разлетелась за несколько часов, уже готовим вторую», - рассказал Игорь Артамонов об акции «Поймай ёлку - сотвори добро», которую проводят липецкие благотворители.

Люди, которым не безразлична судьба малышей из социально незащищённых семей, а также сирот и маломобильных детей, могут своим участием сделать настроение ребят действительно новогодним. До 19 декабря «Ёлки добра» будут стоять в торговых центрах Липецка. Полный список таких волшебных деревьев есть в аккаунтах центра социальной адаптации «Школа мастеров».

Также Игорь Артамонов поучаствует во всероссийской акции «Ёлка желаний» проекта «Мечтай со мной». Губернатор сделает всё возможное, чтобы накануне наступления Нового года дети, которые попали в непростую жизненную ситуацию, поверили, что в мире случаются красивые чудеса и их судьба не безразлична многим людям.

На «Ёлку желаний» поступают просьбы от девочек и мальчиков из приемных, многодетных и малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также тех, кто живёт в интернатах. Как правило, дети просят товары для хобби и творчества, игрушки, книги, цифровую технику, одежду.