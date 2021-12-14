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Здоровье14 декабря 2021 10:30

В ВОЗ распространение штаммов коронавируса «Омикрон» и «Дельта» сравнили с цунами

Даже в Европе с ее высоким уровнем иммунизации есть категории людей, подверженных риску заражения, отметили в организации
Абдулла ШАКИРОВ
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В ВОЗ распространение штаммов коронавируса «Омикрон» и «Дельта» сравнили с цунами

В ВОЗ распространение штаммов коронавируса «Омикрон» и «Дельта» сравнили с цунами

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня в мире распространение штаммов коронавируса «Омикрон» и «Дельта» приобретает стремительный характер, напоминающий по эффекту цунами, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

«Я думаю, что мы столкнулись с цунами инфекций в мире. Это касается и штамма «Дельта», и «Омикрона». Я призываю власти стран действовать. Чтобы не столкнуться с ростом числа госпитализаций, нужно носить маски, организовать удаленный формат работы, закупать аппараты ИВЛ, усилить наблюдение за вирусными геномами и готовить свои больницы», – сказала представитель ВОЗ в интервью изданию El Pais.

Как считает Ван Керкхове, дельта-штамм коронавируса «сеет в мире хаос». По ее словам, даже в Европе, где высокий уровень иммунизации населения, все еще есть большие группы людей, уязвимых для него. Она также отметила, что омикрон-штамму какое-то время удастся «уходить» от иммунного ответа, однако это не означает, что вакцины бесполезны.

Как писал сайт kp.ru, ранее в ВОЗ предупредили о росте госпитализаций и смертей из-за омикрон-штамма коронавируса.